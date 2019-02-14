林書豪處女秀得8分 暴龍喜迎6連勝

（中央社記者黃巧雯台北14日電）美國職籃NBA台裔球星林書豪轉戰多倫多暴龍處女秀，今天在主場迎戰華盛頓巫師，替補拿下8分、5籃板，加上隊友西雅坎狂砍44分，終場以129比120贏球，收下6連勝。

林書豪在與亞特蘭大老鷹談妥合約買斷後，歷經48小時程序，暴龍今天宣布與林書豪簽約，而暴龍陣中原本替補後衛范佛利特（Fred VanVleet）賽前傳出因左手拇指韌帶受傷將開刀，預計將缺陣5週，預期林書豪將獲得更多上場機會。

林書豪先前效力於老鷹時，關鍵時刻多待在板凳，但今天來到暴龍後首場比賽，拉鋸階段多在場上，顯示球隊對他的倚重，首戰替補出賽25分鐘，比本季在老鷹平均出賽19.7分鐘還多，合計拿下8分、5籃板、5助攻、1抄截，但三分球3次出手都未進。

近期5連勝、暫居東區第2的暴龍今天開局就打出8比0攻勢，但巫師隊隨後急起直追，披上暴龍隊17號球衣的林書豪在眾所矚目下，倒數4分5秒時頂替鮑爾（Norman Powell）上場，不少觀眾起立鼓掌歡呼。

林書豪登場後，立刻獲得抄截機會，但隨後也發生失誤，首節出手1次未進，但有1籃板、1助攻、1抄截。

首節以30比26領先的暴龍隊，第2節一開始遭巫師隊連搶4分扳平戰局，林書豪在隊友掩護下上籃得分，除了得分開張外，也為暴龍隊要回領先，兩隊後續展開拉鋸戰，林書豪儘管在上半場結束前2罰全中，助球隊緊咬比分，但巫師隊靠著畢爾（Bradley Beal）、亞瑞薩（Trevor Ariza）在外線輪流出手，反倒以65比59超前。

巫師隊第3節外線連發，一度取得12分領先，暴龍隊暫停過後即時回神，打出一波15比0攻勢，而林書豪也逐漸找到與隊友搭配的節奏，單節進帳2分，並再添2籃板、2助攻，暴龍以103比93領先。

巫師隊決勝節再度發揮韌性，發動12比5攻勢，追至僅剩3分差，林書豪隨後接獲勞瑞（Kyle Lowry）妙傳，籃下擦板得分，為球隊止血，終場暴龍隊就以129比120贏球。

暴龍隊西雅坎（Pascal Siakam）第3節獨得19分，單場進帳44分，生涯得分新高，外加10籃板、2助攻，板凳出發的阿努諾比（OG Anunoby）也貢獻22分。（編輯：張雅淨）1080214