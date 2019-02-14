暴龍後場板凳告急 林書豪及時補上缺口

（中央社記者黃巧雯台北14日電）美國職籃NBA台裔球星林書豪在多倫多暴龍隊首秀拿下8分、5籃板、5助攻，即時彌補暴龍隊後場板凳戰力不足，儘管一開始有些混亂，但後續表現以及戰術配合仍獲得美媒肯定。

林書豪在與亞特蘭大老鷹談妥合約買斷後，48小時程序一過，暴龍隊迅速簽下林書豪，以趕上今天對戰巫師隊的比賽。林書豪在進行健康檢查、與球隊短暫練球後，比賽首節就獲得替補上陣機會，在他初亮相之際，場邊球迷立即起立鼓掌歡呼，暴龍終場以129比120勝出，拿下6連勝。

「多倫多星報」體育專欄作家亞瑟（Bruce Arthur）指出，林書豪今天獲得暴龍球迷滿滿的愛，儘管剛上場表現雖然有些混亂，錯失一些三分球出手機會，並發生傳球失誤，「但相較於中鋒賈索（Marc Gasol）轉隊初登場時的表現，林書豪整體對暴龍隊戰術體認上表現不錯，尤其在傳球表現上特別亮眼」。

林書豪在短短一場比賽就獲得教練團的信任，首戰替補出賽25分鐘，繳出8分、5籃板、5助攻、1抄截的成績單。

暴龍隊在先前交易大限前送走了替補後衛萊特（Delon Wright），近期范佛利特（Fred VanVleet）又因左手拇指韌帶受傷將開刀，從原先預期缺陣3週，將拉長至5週，也讓暴龍後場板凳戰力告急。

在失去萊特以及范佛利特受傷的情況下，暴龍總教練納斯（Nick Nurse）不諱言，林書豪現在就是球隊主力替補控球。（編輯：張雅淨）1080214