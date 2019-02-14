中職30年季前熱身賽打12場 門票15日開賣

（中央社記者楊啟芳台北14日電）中華職棒邁入30年，為迎接全新球季到來，熱身賽將於3月9日率先登場，季前熱身賽共安排12場賽事，分別在嘉義市球場、台南球場、斗六球場及澄清湖球場舉行。

3月9日將由Lamigo桃猿與統一7-ELEVEn獅在台南棒球場交手，10日則由中信兄弟出戰統一7-ELEVEn獅隊，12日至14日移師嘉義市棒球場進行3場賽事，15日由富邦悍將與Lamigo桃猿進行澄清湖棒球場首戰。

3月16日及17日都是一日兩戰，分別於下午2時5分台南棒球場、下午5時5分澄清湖棒球場兩地開打，最後兩天18日及19日則在斗六棒球場登場。

預售票將於2月15日中午11時起全面開賣，屆時可到FamiTicket全網購票網或全家便利商店FamiPort購買。

平日票價為新台幣150元、優惠票100元，假日票價為200元、優惠票150元；預售票部分，平日為120元、優惠票80元，假日160元、優惠票120元。2019季前熱身賽票務資訊請洽http://www.cpbl.com.tw/2019_Exhibition_Game/。（編輯：唐聲揚）1080214