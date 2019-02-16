打擊率破5成 林家正受封開幕日先生

（中央社記者謝靜雯台北16日綜合報導）美國NCAA大學棒球賽今天登場，就讀美國亞利桑那州立大學的台灣好手林家正，先發打指定打擊、第5棒，總計1安打2打點，3個球季開幕日打擊率為5成26，得到「開幕日先生」封號。

捕手林家正2016年曾參加美國職棒大聯盟選秀，被水手隊在第16輪、477順位挑走，為台灣首名在大聯盟選秀會上被指名的球員，後來放棄加盟、赴美國棒球名校亞利桑那州立大學就讀，去年再度投入大聯盟選秀會，但選秀順位不如預期，被太空人隊在第29輪、882順位挑走，他放棄加盟，選擇繼續回大學唸書。

美國NCAA大學棒球賽賽季開打，亞利桑那州立大學首場比賽與聖母大學交手，林家正2局首打席敲出滾地球出局，3局第2次打擊機會、得點圈有人，林家正敲出右外野方向安打，送回球隊第5分，7局滿壘時選到保送，再替球隊擠回第6分；林家正今天總計3打數敲出1支安打，貢獻2分打點，球隊終場以10比1拿勝。

林家正在球季開幕日似乎都能有好的表現，目前3個球季，2017、2018年球季開幕日都是一日兩戰，目前開幕日總計5場比賽，林家正繳出19打數10支安打、7分打點、4得分，打擊率5成26好成績，在學校官網上被封為「開幕日先生」。（編輯：張芷瑄）1080216