王柏融熱身賽單場2安 陽岱鋼吞2K

（中央社記者謝靜雯台北17日綜合報導）旅日職棒火腿隊野手王柏融今天與阪神隊熱身賽扛4棒，再有長打表現，單場2安、包括1支二壘打，另有1次保送，兩隊終場4比4握手言和。讀賣巨人隊陽岱鋼吞下2K。

「大王」王柏融旅日生涯首年，表現備受期待，昨天敲出旅日熱身賽首轟，總教練栗山英樹對於王柏融的表現滿意，稱讚「這就是王柏融」，提到王柏融擊球確實，具有長打能力，以為是中外野飛球的球、結果球被送得很遠形成全壘打，相信他的加入對球隊的打線有很大的加分作用。

火腿隊今天熱身賽與阪神隊交手，王柏融先發打指定打擊、扛4棒， 首局首打席選到四壞球保送，3局淺間大基、西川遙輝接連安打，將比數追至1比1平手，王柏融敲出安打推進，清宮幸太郎再補上安打，送回球隊超前分。

王柏融5局再有表現，球隊2比3落後時，王柏融率先敲出二壘打上壘，再靠著清宮幸太郎適時安打，跑回球隊追平分；王柏融今天總計3打席敲出兩支安打，選到1次四壞保送、1得分，打擊手感維持的不錯。

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼，17日與橫濱隊熱身賽，先發打第7棒、守右外野。（圖取自twitter.com/TokyoGiants）

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼，昨天與韓國職棒三星獅隊熱身賽開轟，今天與橫濱隊熱身賽，先發打第7棒、守右外野，2局首打席吞下三振，4局再吞下第2K，7局攻守交換時退場休息，總計2打數沒有安打表現。

巨人隊今天比賽首局先馳得點，橫濱隊比賽後半段追分，巨人終場以1比3吞下敗仗。（編輯：方沛清）1080217