NBA明星賽 字母哥隊半場領先詹姆斯隊

美國職籃NBA明星賽登場，「字母哥」安特托昆博灌籃，上半場率隊以95比82領先詹姆斯隊。（圖取自twitter.com/NBAonTNT）

（中央社夏洛特17日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽今天在北卡羅來納州夏洛特光譜中心球館登場，「字母哥」安特托昆博一開賽就灌籃下馬威，上半場率隊以95比82領先詹姆斯隊。

NBA明星賽本季打破以往東、西區明星對抗方式，改由洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的詹姆斯隊和密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）領軍的字母哥隊交手，兩人各自挑選自己的隊友。

字母哥今天手感佳，上半場12投10中攻下20分，詹姆斯第1節手感不佳，第2節開始加溫，半場打完8投5中拿10分。

字母哥隊先發陣容：公鹿安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、金州勇士柯瑞（Stephen Curry）、費城76人恩比德（Joel Embiid）、奧克拉荷馬雷霆喬治（Paul George）、夏洛特黃蜂華克（Kemba Walker）。

詹姆斯隊先發陣容：湖人詹姆斯（LeBron James）、勇士杜蘭特（Kevin Durant）、波士頓塞爾蒂克厄文（Kyrie Irving）、暴龍雷納德（Kawhi Leonard）、休士頓火箭哈登（James Harden）。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1080218