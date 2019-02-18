魔鬼特訓展現成效 李慧君標槍破全國

台灣女子標槍好手李慧君（左）18日在2019港都盃全國田徑錦標賽女子標槍決賽，第4擲飆出57公尺15全國新猷，打破她去年締造的56公尺50全國紀錄。（中華田協提供）中央社記者龍柏安傳真 108年2月18日

（中央社記者龍柏安台北18日電）近4個月的「魔鬼特訓」，一度讓女子標槍好手李慧君有點吃不消，不過，她今天在新春第1戰、港都盃全國田徑錦標賽，就擲出57公尺15全國新猷，也讓她對新賽季充滿期望。

台灣女子標槍好手李慧君今天在港都盃全國田徑錦標賽女子標槍決賽，第4擲飆出57公尺15全國新猷，打破她在去年所締造的56公尺50全國紀錄。

李慧君的指導教練薛聖融透露，去年10月的全國田徑錦標賽結束後，就開始閉關特訓，訓練量與強度都大幅提升，就連愛徒李慧君也有點吃不消，不過，在今年度首場比賽就成功刷新紀錄，他說：「過去辛苦是有代價的。」

薛聖融透露，賽前他和李慧君都有共識，目標就是要在新春第1戰打破全國，他透露：「李慧君前幾擲太想用力，導致身體的肌群比較緊繃，動作也不夠順暢，溝通後她果然順利打破全國。」

新春第1戰就順利改寫全國紀錄，薛聖融直言，今年會將愛徒的目標設定在60公尺大關，「今年她的主戰場就是亞洲田徑錦標賽，如果她能超越60公尺以上，在亞洲會更有競爭力，丟起來也會更有成就感。」

田徑協會理事長葉政彥在得知好消息後，也立即宣布將頒發新台幣5萬元破紀錄獎金，希望李慧君能再接再厲，同時也將另外頒發2.5萬元獎金給薛聖融，感謝他的辛勞與指導。（編輯：管中維）1080218