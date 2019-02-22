悍將投手群挨2轟 與斗山熊熱身賽吞敗

中華職棒富邦悍將隊22日在高雄立德棒球場進行熱身賽，對上韓職斗山熊隊，悍將先發投手林煜清共投2局失2分，被敲出4支安打，投出1次保送、1次三振。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年2月22日

（中央社記者楊啟芳台北22日電）富邦悍將今天在高雄立德棒球場舉行熱身賽，對上韓職斗山熊，雖然4局上一度靠著張正偉、高孝儀及范國宸追平比數，不過5局陳明軒被轟出3分砲，終場斗山以6比2擊退悍將。

這場比賽悍將派出林煜清先發主投，1局下被敲出2支安打，外加1次保送失掉1分；2局下則是遭敲出一發陽春全壘打，失掉第2分。總計林煜清共投2局失2分，被敲出4支安打，投出1次保送、1次三振。

不過4局上張正偉敲出三壘安打後，高孝儀補上安打，帶有1分打點，接著高孝儀靠著暴投進占三壘，再利用范國宸的高飛犧牲打，跑回追平分。此役悍將打線出現4支安打，分別為張正偉、高孝儀、張瑞麟及張建銘擊出。

5局下悍將投手換上陳明軒後，丟出保送又被敲出安打，接著被轟出3分全壘打，斗山再以5比2取得領先；7局下蔡明晉被連續敲出2支二壘安打再掉1分，終場斗山就以6比2獲勝。

這場比賽悍將共動用7名投手，除了先發林煜清之外，游霆崴、陳明軒、歐書誠、蔡明晉、羅嘉仁依序上場中繼，第9局則是倪福德登板投球，送出2次三振無失分。

悍將上一場熱身賽面對樂天巨人，以8比15落敗，這場則是在熱身賽吞下2連敗。悍將之後與韓職球隊交手賽程，24日將對戰KT巫師、26及28日為起亞虎、3月2日斗山熊、3月4日則是對耐克森，最後分別於3月11日及17日對上NC恐龍。（編輯：張芷瑄）1080222