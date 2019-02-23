林書豪上半場攻下2分 暴龍暫時落後馬刺

（中央社多倫多22日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍今天主場迎戰聖安東尼奧馬刺，暴龍隊台裔好手林書豪以替補身分出賽，打完上半場進帳2分、1籃板、1助攻、1抄截，暴龍暫以55比56落後馬刺。

林書豪在第1節剩下4分05秒時替補上場，單節4次出手盡墨沒有得分，但貢獻1籃板、1助攻、1抄截。

第2節剩下9分35秒，林書豪持球上籃要到犯規，2罰全中添得2分。

林書豪今天上半場出賽9分鐘，4投0中，共進帳2分、1籃板、1助攻、1抄截。

今天另一項觀賽重點是馬刺球星德羅森（DeMar DeRozan）回到前東家暴龍主場，暴龍球團不僅播放回顧影片向他致敬，全場球迷也抱以熱情歡呼。前暴龍一哥德羅森向觀眾揮手致意，場面相當溫馨。

去年暴龍把德羅森交易到馬刺並換來雷納德（Kawhi Leonard），這項交易一度讓德羅森相當不滿暴龍球團，如今雙方看似已盡釋前嫌。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1080223