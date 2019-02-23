NBA唯一亞裔球員 林書豪坦言感覺有點糟

身為NBA唯一亞裔球員的感受，林書豪坦言「有時候感覺有點糟」。（圖取自twitter.com/Raptors）

（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國媒體今天刊出美國職籃NBA台裔好手林書豪的專訪內容，談到身為全聯盟唯一亞裔球員的感受，林書豪坦言「有時候感覺有點糟」。

林書豪接受運動新聞網站The Undefeated專訪，談到自己的亞裔美國人身分。

被問到身為NBA唯一亞裔美籍球員是什麼感受，林書豪回說：「有時候感覺有點糟，但其他時候很美妙，因為你能挑戰每個人的觀點和想法，我也希望會有更多亞洲球員加入。」

「運動畫刊」（Sports Illustrated）報導，身為NBA史上首位台裔美籍球員的林書豪，在專訪中還談到自己面對種族歧視行為的經歷。

「即使我上場且開始表現得很好，很多人仍會說戲謔的話，許多仇恨言論會衝著我來，我就說：『老兄，其中有一些就純粹因為我是亞洲人。』對我而言，那真的讓我開了眼界看到這個世界的現實。」

林書豪日前和亞特蘭大老鷹達成買斷合約協議，在程序走完後，13日正式加入多倫多暴龍，並在當天出賽迎戰華盛頓巫師。

當天林書豪上場25分鐘繳出8分、5籃板、5助攻、1抄截的好表現，最終幫助暴龍以129比120擊敗巫師。

林書豪今天同樣從板凳出發，上場19分鐘，繳出11分、3籃板、2助攻、1抄截，光是在決勝節就貢獻9分，扮演「第四節先生」，助暴龍以120比117擊敗聖安東尼奧馬刺。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1080223