HBL北一女拖垮苗商體能 搭上4強末班車

（中央社記者龍柏安台北25日電）107學年度HBL高中籃球聯賽今天進行8強最後一天賽事，女子組北一女中靠著人海戰術，拖垮苗栗高商體力，終場58比52驚險過關，相隔3季後重返4強大關。

北一女與苗商賽前戰績同為3勝3負，只要贏球的一方，就能搭上4強末班車，因此兩隊都卯足全力，全場一路拉鋸，北一女最多領先9分，最終以6分之差過關。

北一女贏得驚險，還在最後3.7秒傷了後衛周采臻，她在空中爭搶球權時，被對手頂了一下失去平衡，頭部直接重摔落地，賽後直接被救護人員抬出送醫治療。

北一女此役大膽用兵，首節只打6分10秒，就兩度五上五下換人，全場共啟用11名球員，女教頭駱燕萍賽後坦言：「對方能用的人比較少，我想靠體力拖垮對手。」

她的策略似乎也成功奏效，不僅團隊籃板以52比42優於對手，苗商僅於開賽先拿下2分、短暫取得領先，接下來全場都處於落後。

高二射手田桂禎三分球4投俱中，攻下全隊最高的15分，另有5籃板、4抄截與3助攻，她透露，8強賽前幾場比賽，她的三分球一直沒有投出來，是爸爸鼓勵她，「投籃前要想像對手撲出來，我照他的方法去做，效果還不錯。」

自己打得好，球隊贏球、又晉級，田桂禎卻直言：「心情很複雜。」她強調，能夠晉級4強固然開心，但另一方面又很擔心受傷的隊友周采臻，希望隊友能夠平安、盡快歸隊。

隨著北一女出線，本季HBL女子組4強也全部出爐，依序包括永仁高中、普門高中、南山高中以及北一女中。（編輯：管中維）1080225