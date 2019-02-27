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談防守塞爾蒂克厄文 林書豪：需要全隊努力

最新更新：2019/02/27 14:44
多倫多暴龍26日成功封鎖波士頓塞爾蒂克主控厄文的火力，以118比95大勝，台裔球星林書豪防守端也有貢獻。（圖取自twitter.com/Raptors）
多倫多暴龍26日成功封鎖波士頓塞爾蒂克主控厄文的火力，以118比95大勝，台裔球星林書豪防守端也有貢獻。（圖取自twitter.com/Raptors）

（中央社記者黃巧雯台北27日電）美國職籃（NBA）多倫多暴龍今天成功封鎖波士頓塞爾蒂克主控厄文的火力，台裔球星林書豪防守端也有貢獻，但他說：「你不可能靠一個人去守住他，這需要全隊努力。」

厄文（Kyrie Irving）賽前近2次對戰暴龍，合計攻下70分、29次助攻，且都助塞爾蒂克奪下勝利，暴龍隊今天特別調整對厄文的防守策略，且成功收到效果，讓厄文這場比賽僅拿下7分、5助攻，暴龍輕鬆以118比95大勝。

林書豪今天替補上場25分鐘，攻下8分、6籃板，同樣也參與防守厄文的任務，但他賽後受訪時提到：「你不可能僅靠一個人去守住他，這需要全隊的努力。」

一旦發現厄文獲得進攻機會，林書豪透露，與隊友就會展開協防，並進行身體對抗。

暴龍隊今天另一個贏球關鍵為24歲的西雅坎（Pascal Siakam）繳出全隊最多的25分，且三分球投5中4，外加8籃板、2助攻，暴龍總教練納斯（Nick Nurse）賽後也讚譽有加。

西雅坎本季三分球命中率超過3成5，較上季的22%，明顯成長不少，納斯表示：「我知道他（西雅坎）技術很好，這18個月以來，他一直很努力，加上對籃球態度相當認真，這只是時間問題，所以我並不感到驚訝。」（編輯：張芷瑄）1080227

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