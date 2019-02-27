UBA高師大福星楊台安 擦板三分球逆轉勝輔大

（中央社記者龍柏安台北27日電）UBA大專籃球聯賽男子組8強賽，高雄師大今天靠著福星楊台安，在第4節結束前5.1秒，飆進逆轉擦板三分球，率隊以71比70、一分之差氣走輔仁大學，拿下第2勝。

107學年度UBA大專籃球聯賽男子組8強賽，在健行科大進行第3天賽事，高師大與輔大賽前同為1勝1負，兩隊此役都卯足全力搶勝，戰況也一路膠著，兩隊在第4節最後1分13秒，打成68比68平。

輔大在最後29.2秒，盧峻翔右腳踩到三分線跳投命中，再次取得超前，沒想到全隊還來不及慶祝，回頭楊台安就在三分線外接獲隊友妙傳，直接跳投擦板命中，不僅逆勢超前，也澆了輔大一盆冷水。

沒有暫停情況下，輔大最後一擊從後場推進，情急之下盧峻翔特大號三分球沒進，高師大在驚濤駭浪中拿下寶貴的第2勝。

賽後楊台安表示，這場比賽對他們來說非常重要，至於自己投進的致勝擦板，他坦言：「運氣好投進了這顆，但對我們勝利打下很好的基礎。」

楊台安透露，其實暫停時，戰術設計是給隊友王繁宇出手，只是沒想到球最後陰錯陽差轉移到他的手上，教練徐耀輝也笑說，楊台安的關鍵一擊，「的確有些運氣成分」。

至於本季未嘗敗績的台灣師大，今天全隊12人上場，共有11人有得分進帳，其中大三前鋒周桂羽攻下最高的22分，率隊81比64輕取文化大學，將隊史最長連勝紀錄，推進至18場。（編輯：張芷瑄）1080227