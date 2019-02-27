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業餘明星賽3月底開打 吳昇峰領軍社會明星隊

最新更新：2019/02/27 19:16
中華棒協將於斗六棒球場舉辦7場「2019業餘明星對抗賽」，從3月25日進行至4月1日，由社會明星隊對上大學明星隊。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年2月27日
中華棒協將於斗六棒球場舉辦7場「2019業餘明星對抗賽」，從3月25日進行至4月1日，由社會明星隊對上大學明星隊。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年2月27日

（中央社記者楊啟芳台北27日電）中華民國棒球協會將於斗六棒球場舉辦7場「2019業餘明星對抗賽」，從3月25日進行至4月1日，由亞運抗韓英雄吳昇峰、王政浩等人領軍的社會明星隊，要對上大學明星隊。

「2019業餘明星對抗賽」社會明星隊從2018年爆米花棒球聯盟挑選組成，大學明星隊則是待本年度大專聯賽3月19日冠軍戰後遴選。

中華棒協今天公布社會明星隊名單，由亞運抗韓英雄吳昇峰與王政浩兩大強投領軍，還有陽忠辰、何昱德等人，搭配許多年輕後起新秀，期盼在對抗賽中為中華隊磨練出更多未來可用之兵。

兩隊將在3月25日起於斗六棒球場進行7場對抗賽，藉此遴選出2019年中華培訓隊，主要將參加7月8日起於天母進行的2019年美國NCAA大學明星隊對抗賽以及2019年荷蘭港口盃。

社會明星隊預定於3月17日前往斗六報到展開集訓，而大學明星隊則待3月19日冠軍賽後選出30人名單，於3月22日前往斗六報到，兩隊將於3月25日起進行對抗賽。（編輯：張芷瑄）1080227

「2019業餘明星對抗賽」3月25日起將在斗六棒球場舉行，社會明星隊名單27日出爐，由亞運抗韓英雄吳昇峰、王政浩等人領軍，搭配年輕新秀，要對上大學明星隊。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年2月27日
「2019業餘明星對抗賽」3月25日起將在斗六棒球場舉行，社會明星隊名單27日出爐，由亞運抗韓英雄吳昇峰、王政浩等人領軍，搭配年輕新秀，要對上大學明星隊。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年2月27日
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