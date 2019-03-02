公鹿撞翻湖人 搶先拿下NBA季後賽門票

密爾瓦基公鹿1日擊敗洛杉磯湖人，成為本季美國職籃NBA第一支拿下季後賽門票的隊伍。（圖取自facebook.com/milwaukeebucks）

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）密爾瓦基公鹿今天以131比120擊敗洛杉磯湖人，成為本季美國職籃NBA第一支拿下季後賽門票的隊伍。

有「小詹皇」之稱的布萊索（Eric Bledsoe）今天在終場前2分25秒完成3分打，助公鹿奠定勝基，公鹿在比賽最後17分包辦15分，最後踢館成功，拿下7連勝。

布萊索攻下31分、9籃板及5助攻；「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）貢獻16分、15籃板。

公鹿共有7人得分達雙位數，除了布萊索和字母哥，還有布洛格登（Malcolm Brogdon）進帳21分、密道頓（Khris Middleton）18分、伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）12分、羅培茲（Brook Lopez）和米羅提契（Nikola Mirotic）均11分。

湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）繳出31分、10助攻；殷格拉姆（Brandon Ingram）也得31分。湖人明天赴鳳凰城太陽主場作客。

公鹿目前戰績48勝14敗，領先多倫多暴龍2.5場勝差，暫居東區龍頭寶座。（譯者：盧映孜/核稿：徐崇哲）1080302