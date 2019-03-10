SBL洪志善關鍵中距離建功 富邦擋台銀反撲

（中央社記者龍柏安台北10日電）超級籃球聯賽（SBL）富邦勇士今天差點浪費20分領先優勢，第4節最後30.1秒主控洪志善中距離跳投命中、率隊穩住陣腳，終場以95比92險勝台灣銀行，拿下4連勝。

賽前台銀已確定無緣季後賽，加上第3節進攻當機、單節僅拿12分，一度以57比77落後，沒想到球員並沒放棄，第4節靠著陳昱瑞獨拿12分帶領下，團隊單節狂轟33分，也把富邦逼出一身冷汗。

今天3分球8投6中，攻下20分陳昱瑞坦言，第3節團隊進攻當機，比數也被對手拉開，當時教練只告訴大家：「既然已經落後這麼多，就不要有壓力，放開去打。」他認為，對手在第4節防守上比較鬆懈，才給了他們追分的機會。

頂著選秀狀元光環，但包含昨天與台北達欣工程比賽在內，這僅是陳昱瑞本季首次連2場比賽得分飆破20分大關，他坦言，表現好轉的最大關鍵，源自心態上的轉換。

「球季也快結束了，再打就剩這6、7場，不要去想太多，在場上有空檔就盡量出手」，陳昱瑞透露，自己的心態放比較輕鬆，連帶也提升了自己的命中率，近2戰他3分球累積16投10中，命中率高達62.5%。

富邦主控洪志善全場拿下13分，他在最後30.1秒投進穩定軍心的中距離，加上張伯維在比賽結束前13.5秒內4罰中3，才讓富邦有驚無險拿下勝利。

富邦贏球後，例行賽戰績以18勝12負，穩居聯盟第2，與排名第3的金門酒廠，勝差拉開至1場，而與龍頭台灣啤酒，也只勝1場勝差。（編輯：張雅淨）1080310