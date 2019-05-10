兄弟張志強本季首先發 盼盡力完成任務

中華職棒中信兄弟隊10日在桃園球場對上Lamigo桃猿隊，兄弟張志強為本季首度先發出賽，他說，賽前才知道要先發，有點興奮也有點緊張，但會盡力完成任務。中央社記者楊啟芳攝 108年5月10日

（中央社記者楊啟芳桃園10日電）中信兄弟今天在桃園棒球場對Lamigo桃猿的比賽，張志強本季首度先發，打第2棒守游擊，他表示，賽前才得知要先發，雖然有點緊張，但會盡力完成任務。

王威晨重返開路先鋒的位置，第2棒則是張志強，本季張志強在一軍出賽4場，不過都沒有先發，今天才首度擔任先發。

張志強表示，賽前才知道今天要先發，有點興奮，也有點小緊張。他認為自己是助攻型選手，希望完成每一次任務就好，不用想太多。

張志強從2014年加入中信兄弟，不過直到去年才有比較多的一軍機會，出賽36場，敲出24支安打，打擊率2成40。張志強指出，比起去年，今年比較不會想這麼多，「去年會怕幾場打不好就下二軍，但現在只想著做好每件任務就好」。

目前兄弟游擊防區以王勝偉為主，張志強、陳偉漢也都能守游擊，張志強就是以守備見長的選手，對於這個位置，他說：「我游擊和二壘都可以，去年在一軍都以游擊居多，已經很習慣。」

張志強現在戴的護腕是「紅龜」陳江和送的，陳江和退休後，張志強說：「他教導我很多，都會在旁邊提醒，尤其是觀念，也會叫我不要緊張，叫我好好把握每次機會。」（編輯：唐聲揚）1080510