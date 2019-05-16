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張奕生涯一軍初登板 投0.2局被敲1安

最新更新：2019/05/16 21:04

（中央社記者楊啟芳台北16日綜合報導）歐力士猛牛台灣選手張奕今天在一軍初登板，於二壘有人時上場，投0.2局被鈴木大地敲安打，掉的分數為前任投手責失，因此帳面上沒掉分，終場羅德以9比2擊退歐力士。

陽岱鋼的表弟張奕為2016年育成選手選秀歐力士第1指名，本來是擔任外野手，不過去年6月棄打從投，轉任投手。張奕於1日轉支配下球員，背號從122號變成98號，隨即在15日升上一軍，當時總教練西村德文表示，會先在球隊落後時讓他上場，如果投得不錯，會考慮調整他的出賽時機。

張奕於今天歐力士對羅德的比賽，迎來生涯一軍初登板，第8局歐力士原本的投手山崎福也接連被敲3支安打，失掉2分；之後張奕在1出局、二壘有人時上場投球，先用中外野飛球拿下2出局，不過被鈴木大地敲安打，掉1分，再投觸身球形成一二壘有人，最後讓高濱卓擊出高飛球，解決危機。

張奕總計投0.2局，被敲出1支安打，投1次觸身球，掉的分數記在前任投手身上，因此無失分。

羅德此戰在6局下、2比2平手時攻下大局，歐力士守備發生2次失誤，加上清田育宏、雷亞德（Brandon Laird）、吉田裕太都有安打演出，共得到4分奠定勝基，加上8局下的3分，終場以9比2擊退歐力士。（編輯：陳惠珍）1080516

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