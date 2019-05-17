大坂直美因傷退出羅馬網賽 保住法網頭號種子

（中央社羅馬17日綜合外電報導）世界球后大坂直美今天在羅馬網球大師賽女單8強賽前，因傷退出比賽。距離紅土季大滿貫賽法國網球公開賽開打只剩一週時間，大坂直美仍保住法網頭號種子頭銜。

法新社報導，羅馬大師賽（Internazionali BNL d'Italia）主辦單位今天宣布，大坂直美因「右手傷痛」退出比賽。這使得11日才在馬德里公開賽（Madrid Open）奪冠的大會第6種子貝坦絲（Kiki Bertens）直接晉級4強。

由於15日賽事因雨延後一天，21歲的大坂直美昨天連趕兩場比賽打入8強。她先擊敗斯洛伐克選手齊布科娃（Dominika Cibulkova），隨後再淘汰羅馬尼亞選手布莎尼斯古（Mihaela Buzarnescu），兩場比分都是6比3、6比3。

原本大坂直美必須打8強賽，才能確保世界球后和法網第1種子頭銜不會被羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep）奪去。但去年法網女單冠軍哈勒普在第2輪就敗給捷克選手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），幫助大坂直美保住兩頭銜。

大坂直美前兩次參加羅馬網賽，也都在第2輪就遭到淘汰。但她今天表示：「（成為法網頭號種子）無疑令我鬆一口氣，因為這肯定是我一個非常重大的目標。」（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1080517