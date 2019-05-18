布萊恩連3局開轟 小熊14比6轟垮國民[影]

MLB芝加哥小熊強打布萊恩17日連3局開轟，共進帳5分打點，幫助球隊以14比6轟垮華盛頓國民。（圖取自twitter.com/Cubs）

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊強打布萊恩（Kris Bryant）今天連3局開轟，整場比賽一共進帳5分打點，幫助球隊以14比6轟垮華盛頓國民。

布萊恩今天在客場6打數4安打，其中3支是全壘打，分別在7、8、9局扛出，讓他成為繼2002年的索沙（Sammy Sosa）後，隊史另一位締造連3局開轟的強打。

27歲的布萊恩，2016年6月27日迎戰辛辛那提紅人的比賽，也有單場3響砲的優異表現。

小熊先發左投漢默斯（Cole Hamels）今天投5局掉2分，多虧打線爆發全場揮出18支安打，幫助他拿下個人本季第4勝。

小熊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）今天擊出4支安打，其中包括一支兩分砲，艾莫拉（Albert Almora Jr.）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）皆貢獻兩分打點，巴艾茲（Javier Baez）4打數2安打，連續安打場次延續到生涯最佳的15場。

小熊一壘手黎卓（Anthony Rizzo）因為背部緊繃休兵4場後今天重返球場，並繳出5打數1安打的表現。

國民第3棒打者倫登（Anthony Rendon）今天揮出一支兩分砲，開路先鋒透納（Trea Turner）5打數2安打，還有1次盜壘成功，杜傑爾（Brian Dozier）則貢獻3安、2分打點。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1080518