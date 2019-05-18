獅隊預計找1投1野洋將 吳桀睿將赴日本復健

（中央社記者楊啟芳台北18日電）統一7-ELEVEn獅洋投羅里奇確定上半季報銷，陣中僅剩瑞安一名先發洋投，預計之後會找1投1野洋將。至於因傷尚未歸隊的吳桀睿將自費赴日本復健，鄧志偉則是減重後開始訓練。

開季獅隊洋將本來有瑞安、羅里奇、知念廣彌和奧斯丁，不過瑞安因傷趕不上開季，直到5月10日才復出，知念廣彌則是在6日被註銷，離開台灣。羅里奇於4月28日先發前側腹肌拉傷，確定上半季前都沒辦法歸隊。

另一名洋投奧斯丁因之前先發不穩，11日開始轉任牛棚投手，目前以後援身分出賽3場，還沒有失分。獅隊總教練黃甘霖表示，奧斯丁放在中繼滿好用，暫時還不會有變動。

因此現在獅隊先發洋投僅剩瑞安，預計會再找1名投手及1名野手，由於還要看傷兵陸續歸隊後的隊形，最後才會決定要留投手還是野手。

至於去年為了撲球造成右肩受傷的內野手吳桀睿，黃甘霖表示，不確定他是否能如期在下半季復出，不過他將自費去日本接受復健，加快復健速度。右膝受傷的鄧志偉，目前已經可以跑步，但黃甘霖指出，他變胖太多，必須減重後才能開始訓練。（編輯：陳惠珍）1080518