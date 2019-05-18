獅隊演出中職第19次三殺守備 楊家維：很奇妙

（中央社記者楊啟芳台北18日電）統一7-ELEVEn獅今天於4局上演出三殺守備，策動三殺守備的二壘手楊家維表示，因為接球時剛好視線向一壘，自己也覺得很奇妙，獅隊總教練黃甘霖則認為這個守備相當關鍵。

當時Lamigo桃猿先靠著連續3支安打攻下1分，形成一、二壘有人，郭嚴文擊出二壘方向平飛球，先被獅隊二壘手楊家維接殺，再傳給一壘手陳鏞基，接著陳鏞基傳給游擊手林祖傑，完成罕見的三殺守備，為中職史上第19次。

中職上一次出現三殺守備是在去年5月25日，也是由桃猿對獅隊，當時王柏融擊出投手正面平飛球，遭到羅里奇接殺，再傳給游擊手陳傑憲踩二壘後傳一壘。

今天策動三殺守備的楊家維表示，雖然這顆球飛得比較低，但很確定自己有接到，他說：「當下沒有特別想要傳哪裡，剛好接球方向視線是往一壘，加上基哥（陳鏞基）很激動一直叫我傳一壘。」楊家維也笑說：「本來以為二壘會safe，感覺很奇妙，也不知道是怎麼發生的。」

獅隊總教練黃甘霖表示，「棒球就是這樣，那局對方因為三殺沒有繼續得分，下一局氣勢就過來我們這裡，換我們得到4分。」4局下獅隊攻下4分奠定勝基，終場就以8比1奪下3連勝。（編輯：吳協昌）1080518