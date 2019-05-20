12強8人選訓名單送審 總教練最遲6月初出爐

中職會長吳志揚（圖）20日表示，世界12強棒球賽選訓委員8人名單已送審，總教練第一人選還是桃猿隊總教練洪一中，目前持續溝通，最遲6月初會確定。中央社記者謝靜雯攝 108年5月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）年底世界12強棒球賽總教練何時出爐備受關注，中職會長吳志揚今天表示，選訓委員8人名單已送審，總教練第一人選依然是桃猿隊總教練洪一中，目前持續溝通，最遲6月初會確定。

中華職棒13日召開領隊會議，討論世界12強棒球賽選訓委員組成與總教練人選，當時就表示中信兄弟隊、統一獅隊和富邦悍將隊共同推舉，希望Lamigo桃猿隊總教練洪一中掌12強兵符，但洪一中第一時間婉拒。

中職今天舉行明星賽記者會，吳志揚受訪表示，目前12強總教練第一人選還是洪一中，持續與本人和球團溝通中，也一面多方評估其他合適人選，在洪一中之外的總教練人選，還是以中職總教練為主。

至於選訓委員組成8人名單確定，中職代表為秘書長馮勝賢，中職4隊首席教練中信兄弟丘昌榮、Lamigo桃猿隊郭建霖、富邦悍將劉榮華、統一獅隊許聖杰，中華棒球協會代表3人為合作金庫成棒隊總教練許順益、國立體育大學棒球隊總教練龔榮堂、嘉義大學棒球隊總教練鍾宇政。

吳志揚表示，選訓委員名單已送審，12強總教練最快5月底、最遲6月初決定；至於中職明星賽此次改由中華隊與明星隊打2場對抗賽，明星賽中的中華隊還是以全中職球員組成。（編輯：張雅淨）1080520