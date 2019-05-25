名人堂球星畢吉歐之子 藍鳥升上大聯盟

（中央社多倫多24日綜合外電報導）MLB多倫多藍鳥今天將潛力新秀畢吉歐（Cavan Biggio）升上大聯盟，接下來可望在對聖地牙哥教士時首度亮相。畢吉歐的父親是名人堂球星克萊格˙畢吉歐（Craig Biggio）。

畢吉歐在球隊陣容中，排第8棒、擔任二壘手，那個守備位置是他的父親在休士頓太空人期間，4度拿下金手套獎的位置。老畢吉歐目前在人多倫多，他將參與兒子首度在大聯盟的出賽。

美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥上個月讓名人堂球星之子、三壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）成為固定先發的一員。除此之外，藍鳥小聯盟的潛力新星還有畢歇特（Bo Bichette），他的父親丹提˙畢歇特（Dante Bichette）也曾打過大聯盟。

在2016年業餘球員選秀第5輪被選上的畢吉歐，在3A的42場比賽中，交出打擊率3成07、6支全壘打、26分打點的成績。

畢吉歐是今天被藍鳥叫上大聯盟的4名球員之一，藍鳥從3A拉上內、外野兼修的小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）和左投潘諾（Thomas Pannone），以及昨天被西雅圖水手裁掉的左投羅斯卡普（Zac Rosscup）。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080525