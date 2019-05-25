更多編輯台推薦新聞：
紐時：同婚路祁家威走33年 平權奮鬥未結束
生活

紐時：同婚路祁家威走33年 平權奮鬥未結束

日本嚴島神社海上鳥居6月整修 將設縮小版鳥居
國際

日本嚴島神社海上鳥居6月整修 將設縮小版鳥居

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

梅伊下台誰來接任 脫歐協議變數多
國際

梅伊下台誰來接任 脫歐協議變數多

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

黃天賜攻守表現居前段班 華南少棒扮桃園隊核心

最新更新：2019/05/25 14:06

（中央社記者謝靜雯台北25日電）108年華南金控盃少棒賽4強，桃園市隊黃天賜攻守有表現，單場2安2打點；黃天賜無論內野守備、擊球準確度都被評為此批球員前段班，此次比賽跳出來帶領球隊扮關鍵。

黃天賜先前參加TOTO盃少棒賽時，攻守表現就讓選訓委員眼睛一亮，此次再被選入華南金控盃少棒賽桃園市聯隊，今天4強對上高雄市，攻守維持穩定表現，被總教練李國強點名是此次聯賽桃園市隊能直闖冠軍戰的關鍵之一。

黃天賜內野全能，在母隊時以游擊守備為主，在此次聯隊主要守三壘，另外也可以守二壘，擔任捕手時傳球角度也被教練團肯定，另外還可以擔任投手，李國強表示，目前華南金控盃這批球員，黃天賜的擊球穩定性和準確度也是數一數二的好。

先前參加TOTO盃少棒賽，球隊沒能晉級冠軍戰，黃天賜喊話：「這次要把失去的奪回來」，雖然個性害羞，但有了上次打TOTO盃的經驗，這次在參加華南金控盃聯隊，黃恩賜試著跳出來帶領球隊，跟隊友分享之前比賽失敗的經驗，他笑說一開始有點害羞，後來感覺越來越好。

黃天賜攻守表現都很突出，但他對打擊更有信心，最喜歡的守備位置為三壘，「因為可以有美技」，平常有在看職棒賽事，被問起偶像，他則笑說是目前在新明國中青少棒隊的哥哥黃冠倫，「他的打擊和守備都很好」。（編輯：張芷瑄）1080525

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報