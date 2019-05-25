黃天賜攻守表現居前段班 華南少棒扮桃園隊核心

（中央社記者謝靜雯台北25日電）108年華南金控盃少棒賽4強，桃園市隊黃天賜攻守有表現，單場2安2打點；黃天賜無論內野守備、擊球準確度都被評為此批球員前段班，此次比賽跳出來帶領球隊扮關鍵。

黃天賜先前參加TOTO盃少棒賽時，攻守表現就讓選訓委員眼睛一亮，此次再被選入華南金控盃少棒賽桃園市聯隊，今天4強對上高雄市，攻守維持穩定表現，被總教練李國強點名是此次聯賽桃園市隊能直闖冠軍戰的關鍵之一。

黃天賜內野全能，在母隊時以游擊守備為主，在此次聯隊主要守三壘，另外也可以守二壘，擔任捕手時傳球角度也被教練團肯定，另外還可以擔任投手，李國強表示，目前華南金控盃這批球員，黃天賜的擊球穩定性和準確度也是數一數二的好。

先前參加TOTO盃少棒賽，球隊沒能晉級冠軍戰，黃天賜喊話：「這次要把失去的奪回來」，雖然個性害羞，但有了上次打TOTO盃的經驗，這次在參加華南金控盃聯隊，黃恩賜試著跳出來帶領球隊，跟隊友分享之前比賽失敗的經驗，他笑說一開始有點害羞，後來感覺越來越好。

黃天賜攻守表現都很突出，但他對打擊更有信心，最喜歡的守備位置為三壘，「因為可以有美技」，平常有在看職棒賽事，被問起偶像，他則笑說是目前在新明國中青少棒隊的哥哥黃冠倫，「他的打擊和守備都很好」。（編輯：張芷瑄）1080525