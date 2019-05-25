林書豪面對加國華裔青少年 深談板凳心情

NBA台裔球員林書豪24日在華人教會，坦然分享連日來當「板凳球員」的心情，鼓勵全場逾3000名與會者把愛傳給別人。（圖取自我們都愛林書豪臉書facebook.com）

（中央社記者胡玉立多倫多24日專電）NBA多倫多暴龍隊台裔球員林書豪今天在華人教會，坦然分享連日來當「板凳球員」的心情，鼓勵全場逾3000名與會者樂當「行動電源」，把愛傳給別人，追求生命中更深層的喜樂。

暴龍隊與密爾瓦基公鹿隊明天將決戰多倫多，如果暴龍隊此役獲勝，即是NBA東區冠軍，挺進總冠軍賽，將創下暴龍空前歷史。但今年2月風光加入暴龍隊、曾被各方看好的林書豪，在全隊打入季後賽後就苦坐冷板凳，頂多只在垃圾時間上場幾分鐘。許多球迷都為他心疼和叫屈。

今天這場由林書豪方面主動接洽安排、傍晚在城北華人基督教會（RHCCC）舉行的「與青少年面對面」活動，是林書豪加入暴龍隊後首度與加拿大華人社區互動的大型公開行程。林書豪一開場就毫不避諱地主動提到近來的「板凳球員」心得。

信仰虔誠的林書豪表示，他多次遭遇人生低潮，2年多前打球受傷時，也曾十分掙扎，甚至向上帝吶喊、生氣。但一路走來，他覺得自己一直被家人和上帝的愛包圍，在挫折當中學會不氣餒，更相信上帝如此安排，自有其深意。

林書豪建議全場以青少年為主體的與會者，追求生命中深層的喜樂（joy），而不只是表象的歡樂（happy）。

林書豪說，加入暴龍隊讓他得以參與NBA季後賽，不管未來有何發展，能加入這麼棒的隊伍，他與有榮焉，也得到很好的經驗。儘管現在面臨沒有機會上場的「冷板凳」際遇，他仍充滿喜樂和感謝，很開心能在場邊為隊友加油打氣。

林書豪24日主動安排在大多倫多地區的城北華人基督教會與加拿大青少年面對面，分享人生經驗，吸引眾多球迷到場。中央社記者胡玉立多倫多攝 108年5月25日

在活動中，林書豪不時拋出大哉問，像是「成功的定義為何」，同時也接受來自網路和在場觀眾五花八門的提問。

從「成長過程是否曾為身分問題掙扎」、「如何與以運動為重心的隊友分享信仰心得」、「如何看待美國種族歧視」、「如何為讀書和運動做好時間管理」之類的正經問題，到「平常都買什麼珍珠奶茶」、「為什麼把頭髮給剪短了」等無厘頭提問，林書豪都一一答覆。

林書豪一再強調「付出」和「幫助他人」的重要性，鼓勵大家當「行動電源」，把愛傳給別人。

這場教會活動主要是針對青少年，但2天前活動消息一公布，就獲得各方極大回響。球迷紛紛抓住罕見機會，呼朋喚友，前來一會偶像。主辦單位為控制人數，特別提早在活動前數小時發放手腕帶；全場3000個位置座無虛席。

不少家長表示，林書豪一路奮鬥成為NBA史上罕見的亞裔球員，儘管面對人生起起伏伏，仍然正向看待，的確是亞裔青少年最佳楷模。（編輯：陳永昌）1080525