台東縣灌14分擊退台北市 闖玉山盃青棒4強

108年玉山盃全國青棒錦標賽B組敗部賽事，台東縣全隊敲出14支安打，以張聖豪（前）表現最佳，單場敲出4安打、4打點，終場以14比4勝台北市，拿下4強晉級門票。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年5月28日

（中央社記者楊啟芳台北28日電）108年玉山盃全國青棒錦標賽B組敗部賽事，台東縣全隊敲出14支安打，以14比4在8局提前擊敗台北市，拿下晉級門票，連續2年闖進4強。

台東縣與台北市首局各進帳1分，不過台東在2局下接連搶攻，先利用連3個保送擠成滿壘，林政華敲出一壘安打，帶有2分打點，第3棒張聖豪再補上清壘三壘安打，攻下3分，接著黃霆杉、謝毅安打再追加2分，單局攻下7分拉開差距。

台北市雖在5局上靠著李承樺二壘安打攻下3分，不過台東在6局下，陳唯翔也敲2分打點三壘安打，單局共攻下3分。8局下黃霆杉跑出2分打點場內全壘打，加上高晨浩安打、台北市失誤再添1分，來到提前結束的10分差。

台東打線以張聖豪表現最佳，單場敲出4安打、4打點，包括1局下追平比數的1分打點安打，2局下也在滿壘時，敲出三壘安打清空壘包，幫助球隊打下大局。

台東先發投手黃弘毅投3.1局、失1分退場，無關勝敗，第2任潘振宇投1局失3分，接手的胡家豪投3.2局，送出6次三振，無失分拿下勝投。

台東縣前一戰與高雄市打進延長賽，最終以2比8落敗，掉進敗部，多打一場後仍晉級4強。A組敗部賽事則因天母球場雨勢過大延賽，桃園市與新竹市之戰改至明天上午10時同場地開打，兩隊要爭取最後一張4強門票。（編輯：張雅淨）1080528