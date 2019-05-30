韓德瑞克斯8局失1分 小熊兩發陽春彈技壓太空人

（中央社休士頓29日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊先發投手韓德瑞克斯今天投8局只失1分，加上舒瓦伯、布萊恩各揮出一發陽春彈，以2比1擊敗休士頓太空人。

韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）今天用個人本季新高108球投8局，有7次三振、1個四壞球保送，被打4支安打丟掉1分，拿下勝投，本季至今累計5勝4敗。

小熊1局上半靠舒瓦伯（Kyle Schwarber）的左外野陽春砲先馳得點，布萊恩（Kris Bryant）3局上半再以陽春彈添加保險分，太空人只在4局下半追回1分，終場小熊客場以2比1擊敗太空人，終止近期3連敗。

今天此役因為一段插曲，讓比賽受到延誤。

小熊艾莫拉（Albert Almora Jr.）4局上半擊出的一個界外球，擊中三壘側觀眾席上一名小女孩，艾莫拉當場難過得大吼，並用球棒敲打地面，情緒久久未能回復的他跪倒在地並低頭掩面，在教練、隊友的安慰下才重回打擊區，最後遭到三振。

輪到小熊守備時，艾莫拉向保全詢問小女孩的傷勢，當下再也忍不住淚水，當場哭了起來。

根據休士頓電台的推文，被艾莫拉界外球擊中的小女孩，應該沒有大礙。

在比賽結束後，太空人發佈聲明，表示那名「在今晚的比賽中被界外球擊中的球迷被送到醫院，我們目前無法獲得更多詳細的資訊，太空人向（她的）全體家人表達關心並祈禱。」

大聯盟2015年起要求沿界外線設置保護網，30支球隊也都遵循，但仍有界外球或是打者脫手而出的球棒，越過網子打到球迷的情況發生。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1080530