德國總教練意外受傷就醫 歐國盃會外賽暫難領軍

（中央社柏林31日綜合外電報導）德國足球協會（DFB）今天表示，國家足球隊總教練勒夫運動時意外受傷，已經就醫治療，將錯過歐洲國家盃會外賽對戰白俄羅斯和愛沙尼亞的兩場比賽。

足協發布聲明證實，勒夫（Joachim Loew）因為動脈受傷，正在接受治療，在接下來這兩場國際賽不會在場邊指揮作戰。

「畫報」（Bild）報導，勒夫幾週前因為練啞鈴時砸到身上，出現血液循環問題，已在佛萊堡（Freiburg）的大學醫院住院接受治療，但並未接受手術。

勒夫發布聲明說：「我感覺好些了，但我得要休息4個星期。」

他又說：「我一直與教練團隊保持聯繫，下兩場比賽時，我會和他們通電話。」

足協證實，國家隊助理教練索格（Marcus Sorg）將接手歐洲國家盃（European Championship）會外賽的指揮重任，射門教練科普克（Andy Koepke）和國家隊領隊比爾霍夫（Oliver Bierhoff）會從旁協助。

德國6月8日將與白俄羅斯交鋒，11日再戰愛沙尼亞。去年世界盃德國隊爆冷在首輪比賽就淘汰出局，震驚全國，如今亟盼重振雄風，在歐國盃會外賽有好表現。（譯者：林治平）1080531