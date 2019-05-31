宋家豪獲第16次中繼成功 陳冠宇投1局無失分

（中央社記者楊啟芳台北31日綜合報導）東北樂天金鷲與福岡軟銀鷹的比賽，宋家豪中繼1局演出3上3下，獲得本季第16次中繼成功，排名洋聯第二；羅德隊的陳冠宇也投1局無失分，目前防禦率僅0.87。

樂天洋砲惠勒（Zelous Wheeler）2局上敲陽春全壘打，不過下個半局軟銀的內川聖一、中村晃連續敲二壘安打，追平比數。直到8局上，樂天的今江年晶、辰己涼介接連安打，茂木榮五郎補上安打，帶有1分打點，島內宏明再擊出高飛犧牲打，取得3比1領先。

第8局宋家豪登板投球，分別用三振、一壘飛球及三壘滾地球，演出3上3下，總共僅用9球，目前防禦率2.45。終場樂天以3比1奪勝，宋家豪也獲得本季第16次中繼成功，排名太平洋聯盟第二，僅次於火腿隊宮西尚生的17次。

埼玉西武獅對千葉羅德海洋的比賽，雖然1局下羅德就攻下2分，不過2局上西武的森友哉敲二壘安打後，中村剛也補上安打，帶有1分打點；5局上戶川大輔轟陽春砲追平後，金子侑司敲安打，秋山翔吾獲保送，外崎修汰再敲1打點安打超前。

陳冠宇於9局上、羅德落後1分時登板，用二壘滾地球及左外野飛球拿下2出局後，雖然對源田壯亮投出保送，最後還是讓外崎修汰擊出游擊滾地球出局。終場羅德以2比3吞敗，陳冠宇投1局未失分，目前防禦率0.87。（編輯：屈享平）1080531