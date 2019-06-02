蘇智傑超前安獅勝兄弟 潘威倫299場先發好投

（中央社記者楊啟芳台北2日綜合報導）中華職棒今天在洲際棒球場賽事，統一獅對中信兄弟，直到8局結束還是平手，獅隊靠著蘇智傑9上超前安，終場以4比3擊退兄弟，潘威倫生涯第299場先發，投7局僅失3分。

1局上獅隊的蘇智傑敲二壘安打後，陳鏞基補上安打，帶有1分打點；不過2局下兄弟的張志豪敲安打後盜上二壘，再利用2個滾地球跑回本壘，追平比數。

5局下里迪獲保送後，王勝偉敲出1打點安打，兄弟超前比數；6局上獅隊的蘇智傑遭觸身球，潘彥廷再補上追平安打，形成2比2平手。不過7局上朱元勤轟出陽春全壘打，獅隊取得3比2領先。

張志豪下個半局也敲陽春砲，兩隊三度戰成平手。不過9局上林祐樂選到保送後，兄弟投手換上李振昌，接連被莊駿凱、蘇智傑敲安打掉1分，終場獅隊就以4比3險勝。目前獅隊位居第三，距第一名的Lamigo桃猿2場勝差，兄弟則是第四，距桃猿3場勝差。

單場MVP由蘇智傑獲得，他今天3打數3安打，包辦1分打點，也是這場比賽的勝利打點，跑回2分，挨2次觸身球，5打席全上壘，還在9局上達成生涯300支安打。

獅隊先發投手潘威倫繳出優質先發，主投7局被敲6支安打，投1次保送、1次三振，失3分；不過潘威倫退場時雙方還是平手，勝投由第2任投手王鏡銘獲得。目前潘威倫生涯累積299場先發已是中職最多，距離生涯300場先發僅剩一步之遙。（編輯：李亨山）1080602