王柏融3支0 跨聯盟交流賽安打還未開張

（中央社記者謝靜雯台北5日電）日職跨聯盟交流賽昨天開打，火腿隊台灣好手王柏融今天與養樂多隊比賽打擊沒有發揮，單場3打數無安打，跨聯盟交流賽目前為止安打還沒開張，火腿今天打線受制，終場以0比5吞下敗仗。

日本職棒跨聯盟交流賽昨天開打，火腿隊從昨天起與養樂多隊打3連戰，王柏融昨天首場比賽單場4打數吞下1次三振，沒有安打表現。

王柏融今天比賽先發打第5棒、守左外野，2局首打席敲出游擊方向飛球出局，5局敲出中外野方向飛球出局，7局壘上有人打擊機會，敲出雙殺打，沒能推進攻勢，今天總計3打數沒有安打表現，賽後打擊率降至2成89。

火腿隊昨天以7比6拿下勝利，今天比賽打線受制於養樂多隊先發投手石川雅規壓制，比賽前3局沒有出現安打，4局才從石川雅規手中敲出第1支安打，今天打線沒能發揮，全場僅敲出3支安打、沒有拿下分數。

養樂多隊首局靠著青木宣親全壘打先馳得點，5局1人出局後靠著接連安打、保送，攻占滿壘，青木宣親再建功，適時安打送回球隊第2分，養樂多隊再靠著高飛犧牲打、保送、村上宗隆安打搶分，單局攻下4分、奠定勝基，順利拿下比賽勝利。（編輯：張芷瑄）1080605