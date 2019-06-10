暴龍沉著拚首冠 勇士背水一戰杜蘭特可望回歸

NBA多倫多暴龍再下一城就能抱回隊史首冠，衛冕軍金州勇士背水一戰，因傷缺陣的兩屆總冠軍賽MVP杜蘭特可望回歸。（圖取自facebook.com/warriors）

（中央社多倫多9日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍再下一城就能抱回隊史首冠，全隊沉著備戰。而因傷缺陣近1個月的兩屆總冠軍賽MVP杜蘭特可望回歸，對面臨背水一戰的衛冕軍金州勇士則是利多消息。

7戰4勝制NBA總冠軍賽打完前4場後，成軍24年首度打進總冠軍賽的暴龍隊，以3比1領先尋求3連霸、5年內第4冠的勇士隊，率先取得「聽牌」優勢。

總冠軍賽第5戰將於台北時間11日上午9時在暴龍主場進行。

暴龍在客場連拿兩勝，目前以3比1領先衛冕軍勇士，但球員臉上不見太多喜色。

暴龍總教練納斯（Nick Nurse）說：「專注是重要且必要的，你得努力達成它（拿下總冠軍），眼前還有許多事要做。」

納斯提到：「他們（球員）知道，在真正達成目標前，不要花太多精力大肆慶祝。我們的團隊智商、我們的經驗、我們的氣氛都很好，比賽後他們仍討論要（如何）努力和改進，還是有很多進步的空間。」

暴龍球星雷納德（Kawhi Leonard）表示：「我們很專注，我們知道拿下4勝一切才有意義。我們永遠不知道會發生什麼事，得設法取得優勢，但不要興奮過頭。」

雷納德說：「保持一如往常的節奏，只要專注眼前的事物，我們人確實都會想到未來的事，但得把握當下，維持一直以來的例行工作，保持耐心，任何事都別太著急。」

勇士大將杜蘭特（Kevin Durant）前兩年率勇士奪冠，也連兩年獲選總冠軍賽最有價值球員（MVP）。他今年在季後賽第2輪對上休士頓火箭的比賽傷到右小腿，至今休養1個月，總冠軍賽前4戰缺陣，但有機會在接下來的背水一戰復出。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）今天表示，杜蘭特隨隊練球，也會和年輕選手一起多做些訓練，希望在接下來非贏不可的一戰能歸隊。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080610