NBA總決賽暴龍拚隊史首冠 多倫多全城屏息以待

NBA總冠軍賽多倫多暴龍隊今晚在主場迎接關鍵第5戰，豐業銀行球場等著入場看球的人潮。入場門票已漲自7萬台幣起跳。（吳伯宏提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 108年6月11日

（中央社記者胡玉立多倫多10日專電）NBA總冠軍賽多倫多暴龍隊聽牌，今晚在主場迎接關鍵第5戰。早自7日就有人在場外看球區紮營，市中心實施交通大管制。暴龍隊能否在今晚寫下歷史，全城屏息以待。

已3勝的暴龍隊，只差1勝就能封王。今晚第5戰入場票價自加幣3000元（約台幣7萬元）起跳。NBA主辦方稍早更熱血宣布，今晚比賽開始的加拿大國歌不找人領唱，直接由全加拿大球迷引吭高歌。

儘管今天多倫多全天都在下雨，但決心支持暴龍隊打勝仗的球迷，早自7日就直奔場外看球區管制線外紮營，只求能在可容納5000人的「侏儸紀公園」佔到最佳位置；上午10點左右排隊人潮更已逾2000人。安大略省各大小城鎮，也紛紛設立自己的「侏儸紀公園」看球區。

暴龍隊大爆冷門在成軍近25年之際首度打入總決賽，的確已讓加拿大國球冰球、棒球全都靠邊站，人人見面時的話題全都繞著「暴龍隊最新戰況」打轉。

醫生兼籃球迷林倬漢2年前自台灣派駐多倫多當地醫院，目睹暴龍隊自打入總決賽後，全醫院人員上上下下瘋籃球的狀況，直稱「真的有點誇張」。

林倬漢笑稱，全院上下都在關注暴龍賽事，有些醫護人員甚至在病人轉身離開後，立即把電腦螢幕從病人的病歷切換成暴龍比賽消息。

包括林倬漢在內的許多暴龍粉絲，面對今晚的關鍵比賽都很緊張，有人擔心過去連續5屆攻入總決賽、連拿上2屆冠軍的勇士隊，終將在今晚發威，暴龍隊可能「輸掉這場」。

但更多加拿大人認為，不論今晚比賽輸贏如何，暴龍隊一定能拿下今年NBA總冠軍，寫下首度由非美國本土籃球隊贏得NBA總冠軍的歷史。（編輯：施燕飛）1080611

NBA總冠軍賽，多倫多暴龍隊今晚在主場迎接關鍵第5戰，豐業銀行球場等著入場看球的人潮。入場門票已漲自7萬台幣起跳。108年6月11日（吳伯宏提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真