更多編輯台推薦新聞：
反送中遊行震撼後 香港加油成微博禁詞
兩岸

反送中遊行震撼後 香港加油成微博禁詞

前馬刺控衛帕克宣布退休 奇妙旅程畫下句點
運動

前馬刺控衛帕克宣布退休 奇妙旅程畫下句點

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／印度卡位戰 黃茂雄帶頭搶一席之地
產經

專題／印度卡位戰 黃茂雄帶頭搶一席之地

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

全國女棒賽 頂新和德隊2旅外球員助陣拚冠軍

最新更新：2019/06/11 18:36
108全國女子棒球錦標賽15日起開打，今年共有10隊參賽，其中頂新和德女棒隊戰力整齊，還有兩名旅日國手助陣，目標直指冠軍獎盃。圖為頂新和德隊練球情形。（頂新和德女棒隊教練顏良吉提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年6月11日
108全國女子棒球錦標賽15日起開打，今年共有10隊參賽，其中頂新和德女棒隊戰力整齊，還有兩名旅日國手助陣，目標直指冠軍獎盃。圖為頂新和德隊練球情形。（頂新和德女棒隊教練顏良吉提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年6月11日

（中央社記者謝靜雯台北11日電）全國女子棒球錦標賽15日開打，總計10支隊伍參賽，爭取今年底亞洲女子棒球錦標賽國手資格；參賽隊伍有亮點，頂新和德女棒隊戰力整齊，加入兩名旅日球員助陣，直指冠軍獎盃。

2019年全國女子棒球錦標賽將於15日在台北市新生公園棒球場開打，此次比賽為第2屆亞洲女子棒球錦標賽國手選拔賽，總計10支隊伍參賽，為近5屆新高，這次比賽新面孔，由頂新和德基金會贊助組成的女棒隊戰力不容小覷。

頂新和德女棒隊主體成員為台北市立大學畢業校友，總教練蔡明達為2010年世界盃女子棒球賽中華代表隊教練，球隊戰力整齊。

蔡明達表示，球員畢業後大家有各自的生活和工作，但還是想要一起打球，球隊成員有雛型後，經由「師母」謝榮瑤幫忙牽線，頂新董事長魏應充爽快答應，頂新和德基金會贊助的範圍從原本的基層棒球，延伸至女子棒球。

球隊大約從4月開始備戰，兩名旅日女子職業棒球聯盟（JWBL）好手曾琪、謝鈺瀅也將於14日回台與球隊會合；蔡明達對戰力很有信心，陣中有一半球員都具有女子棒球國手資歷，比賽經驗豐富，只要正常發揮、不要受傷，「冠軍一定是我們的。」（編輯：管中維）1080611

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報