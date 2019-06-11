全國女棒賽 頂新和德隊2旅外球員助陣拚冠軍

108全國女子棒球錦標賽15日起開打，今年共有10隊參賽，其中頂新和德女棒隊戰力整齊，還有兩名旅日國手助陣，目標直指冠軍獎盃。圖為頂新和德隊練球情形。（頂新和德女棒隊教練顏良吉提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年6月11日

（中央社記者謝靜雯台北11日電）全國女子棒球錦標賽15日開打，總計10支隊伍參賽，爭取今年底亞洲女子棒球錦標賽國手資格；參賽隊伍有亮點，頂新和德女棒隊戰力整齊，加入兩名旅日球員助陣，直指冠軍獎盃。

2019年全國女子棒球錦標賽將於15日在台北市新生公園棒球場開打，此次比賽為第2屆亞洲女子棒球錦標賽國手選拔賽，總計10支隊伍參賽，為近5屆新高，這次比賽新面孔，由頂新和德基金會贊助組成的女棒隊戰力不容小覷。

頂新和德女棒隊主體成員為台北市立大學畢業校友，總教練蔡明達為2010年世界盃女子棒球賽中華代表隊教練，球隊戰力整齊。

蔡明達表示，球員畢業後大家有各自的生活和工作，但還是想要一起打球，球隊成員有雛型後，經由「師母」謝榮瑤幫忙牽線，頂新董事長魏應充爽快答應，頂新和德基金會贊助的範圍從原本的基層棒球，延伸至女子棒球。

球隊大約從4月開始備戰，兩名旅日女子職業棒球聯盟（JWBL）好手曾琪、謝鈺瀅也將於14日回台與球隊會合；蔡明達對戰力很有信心，陣中有一半球員都具有女子棒球國手資歷，比賽經驗豐富，只要正常發揮、不要受傷，「冠軍一定是我們的。」（編輯：管中維）1080611