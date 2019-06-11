謝榮瑤牽線頂新相挺　球員齊心盼為女棒鋪路

（中央社記者謝靜雯台北11日電）頂新組味全龍隊重返職棒是話題，15日登場的全國女子棒球錦標賽，頂新和德女棒隊也將亮相；領隊謝榮瑤感謝董事長魏應充允諾贊助，總教練蔡明達盼球員齊心為未來台灣女棒鋪路。

頂新重組味全龍隊回中華職棒，並將於24日會員大會走完程序後正式完成加盟，除了男子棒球，頂新和德基金會也在今年開始贊助女子棒球隊，延伸關懷觸角，頂新和德女棒隊領隊「師母」謝榮瑤受訪時多次提到，「真的很感恩魏應充董事長的慈悲心。」

台灣女子棒球沒有職業化，女棒球員平時都有各自的生活和工作，要到比賽前才會開始密集訓練，頂新和德女棒隊的組成，主體為台北市立大學畢業校友，想再度聚在一起打球，蔡明達在謝榮瑤幫忙牽線下，得到機會向頂新提交贊助企劃書。

謝榮瑤透露，之前就知道台灣有女子棒球隊，但是聽到蔡明達介紹台灣有超過10支女棒隊後才發現，原來女子棒球在台灣也逐漸蓬勃，「有時候沒有人幫助，時間久了沮喪感會很重，聽到她們這麼努力想要打球，急需企業幫忙，真的很捨不得。」

聽完蔡明達解釋希望找到企業贊助後，謝榮瑤整晚沒有睡，反覆思考可能的贊助企業，隔天一早撥電話給魏應充，魏應充撥出半小時時間當面了解後爽快答應。

蔡明達的企劃中，有更遠大的目標和藍圖，女子棒球在台灣沒能職業化，但他分析，頂新成立味全龍隊之後，無論主場或者基地的經營，會創造出一些就業機會，女子棒球隊出身的球員，可能比另外請來的人還要來得更合適，如果能夠結合，加上頂新長期贊助女棒隊訓練，「台灣出現首支半職業女子棒球隊不是不可能。」

蔡明達感謝頂新的幫忙，他也提到球員彼此的向心力非常好，「大家都很清楚，我們是在為台灣未來的女子棒球鋪路。」

全國女子棒球錦標賽將於15日登場，為亞洲女子棒球錦標賽國內國手選拔賽，蔡明達對球隊戰力很有信心， 目標直指冠軍，謝榮瑤看到球員努力練球十分欣慰，「她們都很努力、沒有偷懶，希望她們知道有人在後面挺著她們往前走，努力去拚、用好成績回應董事長的支持。」1080611