射箭世錦賽個人對抗賽 台灣4戰將挺進32強

（中央社記者龍柏安台北11日電）2019世界射箭錦標賽今天進行反曲弓個人對抗賽，台灣射箭名將譚雅婷與魏均珩雙雙連闖2關，加上名列種子的湯智鈞與雷千瑩在內，台灣共有4名箭客順利挺進32強。

個人對抗賽共有128籤，不過在個人資格賽名列前8種子的選手，可直接保送晉級32強，台灣男子小將湯智鈞在資格賽名列第7，與女子第2種子的雷千瑩，前2輪都免戰、兵不血刃挺進32強。

中華反曲弓女子隊教練倪大智強調，這次世錦賽首要目標就是團體賽得挺進8強，並取得滿額奧運入場券，個人對抗賽成績反倒是其次，「今天賽前有再交代選手放輕鬆，不過臨場選手還是會有想贏的企圖心，難免還是有點緊張」。

根據賽程安排，今天個人對抗賽僅先射出32強，明天緊接登場的團體對抗賽，中華隊男、女團都高居大會第3種子，直接挺進16強，只要闖關成功，奧運門票就可提前入手。

中華男、女團明天16強的對手，恰好都是法國，倪大智坦言，在他印象中，中華隊碰上法國應是贏多輸少，不過他強調不管對手是誰，「關鍵是要先把自己做好。」

中華隊男、女各有2人晉級個人對抗賽32強，倪大智認為，一旦明天團體賽順利過關，也會釋放選手心裡壓力，相信對接下來個人賽的表現也有幫助。（編輯：方沛清）1080611