中華反曲弓男團射下法國 取得東奧3張門票

（中央社記者龍柏安台北12日電）由魏均珩、湯智鈞與鄧宇成聯手的中華反曲弓男子代表隊，今天在2019世界射箭錦標賽男團16強，以5比4險勝法國挺進8強，確定取得2020東京奧運3張男子參賽門票。

2019世界射箭錦標賽是明年東京奧運資格賽，只要反曲弓男、女團體賽晉級8強，就可取得滿額3張奧運入場券。

反曲弓男團賽採積點制，每個國家3名選手輪流發射2箭，總分較高者取得2點，平手各拿1點，先拿下5點的一方獲勝。

中華男團在資格賽取得第3種子，提前保送晉級16強，今天面對法國，中華箭客表現神勇，開局就連續繳出3支10分箭，其中還有兩支滿靶，也給對手下馬威，首局先以57比55拿下，並以2比0領先。

次局中華隊僅射出1支10分箭，其餘5支都是9分，可惜仍以55比56、1分之差，被對手以2比2追平。

關鍵第3局中華隊即時回穩，前3箭又是繳出滿分的30分，雖然最後收尾的最後一箭僅射出不及格的7分箭，所幸總分仍以55比54收下，也以4比2取得聽牌。

可惜的是，中華隊在第4局沒能直接拿下勝利，反以54比55棄守，也讓法國將積分追成4比4平，也讓比賽被拖進延長賽（加射3箭）。

好在攸關晉級與否的最後3箭，中華箭客再次拿出真本領，繳出幾乎完美的29分，最終以29比25氣走法國，也以5比4驚險擊敗對手，並取得東京奧運男子反曲弓3張奧運入場券。（編輯：陳俊碩）1080612