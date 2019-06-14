味全龍自辦職棒測試會 魏應充到場打氣

味全龍隊自辦職棒測試會14日在台中棒球場舉行，頂新和德文教基金會創辦人魏應充（中）到場為選手打氣，希望能提供大家一個追夢的機會。中央社記者郝雪卿攝 108年6月14日

（中央社記者郝雪卿台中14日電）味全龍隊自辦職棒測試會今天在台中棒球場舉行，頂新和德文教基金會創辦人魏應充到場為選手打氣說，希望能提供大家一個追夢的機會，期待味全龍未來能創造更多亮點。

魏應充表示，這次測試會共吸引500多人報名，最終由教練團挑選出162名選手出席今天的測試會，球團最後將推舉至少20人參與中職選秀，讓更多有潛力的選手能夠一圓自己的棒球夢。

魏應充指出，感恩家長及選手願意來參加測試會，給味全龍機會，希望棒球能普及，才有更多機會站上世界舞台，味全龍舉辦這場測試會，就是希望能提供大家一個追夢的機會，不管最後成績如何，他希望大家不要忘了心中這個棒球夢，他也期待味全龍將來在新科技的助力下，能創造更多新亮點。

味全龍隊表示，希望透過科學化的體能測試項目來觀察選手的敏捷性和爆發力，也透過打擊及投球來測試球員的力量與協調性，並於第一天測試後立即公布邀請第二天測試賽的選手，屆時將直接進行分組實戰演練，以實際比賽挑選出最後球團推薦名單。

總教練葉君璋表示，球團當然有一些觀察的口袋名單，但自辦測試會就是希望能吸引更多好手來報名，讓教練團有更多實際觀察選手的機會，同時選手們也能透過測試會來爭取加入中職選秀。

葉君璋說，希望今天第一天測試會能挑出100到120名好手繼續參與第二天的分組對抗，並以實戰來印證測試會的各項數據與球探報告，並於測試賽結束後推薦至少20名球員參加中職選秀，好讓味全龍能吸收更多有潛力的選手。（編輯：黃世雅）1080614