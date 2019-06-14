蔡昊峻專精3球路完投勝 雲林華南青少棒續命

（中央社記者謝靜雯台北14日電）108年華南金控盃全國青少棒賽A組敗部，雲林縣與花蓮縣交手，雲林縣先發投手蔡昊峻專精3種球路，展現投球尾勁，完投7局壓制對手打線，率隊以4比2拿勝、敗部續命。

蔡昊峻少棒時期就擁有多達5種球路，但升上國中之後，部分球路掌握性並不好，教練團讓他專精練直球、曲球和變速球，收到不錯成效，總教練楊博超點出，蔡昊峻的球速約落在115公里左右，速度雖然不快，但手腕很柔軟、球尾勁很好，「會飄、打者不好掌握」。

今天比賽蔡昊峻用96球完投7局，被敲出7支安打，投出3次三振，失掉2分責失分，表現出色，他也透露今天開賽時控球狀況不穩定，但想辦法慢慢修正，後半段也越投越穩。

蔡昊峻從國小開始，時常有完投拿勝好表現，他表示平常練習時特別要求控球，希望精簡用球數，「投給他們打，後面有守備幫忙」；蔡昊峻也透露，之前雖然有打過選拔賽但沒有當過國手，這次目標希望可以打進4強，也希望可以拚國手資歷。

本週因雨勢影響賽事不斷延期，楊博超表示，比賽延期，球員一直處於備戰狀況很辛苦，今天前2局兩隊都有類似的情形，還沒能馬上進入狀況，加上連日大雨場地濕軟，會影響球的彈跳，也不斷叮嚀球員要特別注意。

今天比賽兩隊得分集中在前半段，花蓮縣隊首局靠著保送、接連安打、高飛犧牲打拿下2分，下半局雲林縣隊靠著失誤、接連保送、安打，攻下3分、翻轉戰局，雲林縣隊6局再靠著安打、對手2次守備失誤多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

楊博超表示，球隊外出比賽經費短缺，感謝去年統一獅隊野手高國慶捐給球隊5支球棒，並特別感謝愛網基金會提供住宿地方，「不然延賽1天住宿經費要多新台幣1萬多元，住宿加上吃飯錢，真的吃不消」。（編輯：張芷瑄）1080614