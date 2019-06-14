陳俊秀中職生涯第3發滿貫砲 桃猿穩住戰績首位

中華職棒Lamigo桃猿隊14日與統一獅隊交手，桃猿隊陳俊秀6局敲出中職生涯第3發滿貫砲，單場2安5打點，率隊以17比8拿下勝利。（Lamigo桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年6月14日

（中央社記者謝靜雯台北14日綜合報導）Lamigo桃猿隊今天與統一獅隊交手，兩隊各敲3轟，桃猿陳俊秀6局敲出中職生涯第3發滿貫砲，單場2安5打點，率隊以17比8拿下勝利，中止近期2連敗，穩住戰績排名首位。

兩隊先發投手都沒能投滿5局，統一7-ELEVEn獅隊先發投手施子謙投4局被敲8支安打，包括2發全壘打，投出2次三振、2次保送，失掉7分（5分責失分），近兩場出賽失分都偏多、無關勝敗。

桃猿先發投手尼克斯投4局被敲8支安打，包括2發全壘打，投出2次三振、1次保送，失掉6分（5分責失分）、無關勝敗；桃猿中繼投手賴智垣投一局無失分，拿下個人中華職業棒球大聯盟生涯首勝。

比賽前半段兩隊攻勢互有往來，獅隊首局靠潘武雄二壘打先馳得點，桃猿下半局靠接連安打、高飛犧牲打拿下2分、超前比數，2局桃猿再靠保送、接連安打、失誤再添2分，取得4比1領先。

獅隊潘武雄3局敲出個人本季第6轟，陽春砲替球隊追分，4局獅隊3比5落後時，蘇智傑敲出個人本季第10轟，3分砲幫助球隊以6比5超前比分。

桃猿5局下半林泓育、朱育賢接連開轟，再度要回領先，6局桃猿再靠接連安打、保送，陳俊秀敲出個人本季第4轟，一棒幫球隊拉開領先差距，桃猿單局攻下6分、奠定勝基。

桃猿全場敲出19支安打，先發9棒都有安打，林立、藍寅倫、朱育賢都敲出3支安打，林泓育單場2安3打點。

陳俊秀獲選單場最有價值球員（MVP），許久沒在主場拿下單場MVP，他也向球迷喊話：「好久不見，希望你們沒有忘記我」；今天打擊手感佳的陳俊秀表示，有時候想打全壘打但打不出來，今天上場只是希望把球打紮實一點，沒想到就打成全壘打。（編輯：李明宗）1080614