林羿豪飆火球連4三振止血 收生涯首座MVP

（中央社記者楊啟芳新北15日電）富邦悍將投手林羿豪今天在對中信兄弟的比賽，中繼連飆4次三振，而且150公里火球連發，生涯首度獲MVP，也是首度連投4次三振，他表示，今年改變的關鍵在勇於面對打者。

這場比賽悍將先發投手為羅力，他在7局上遇到危機掉2分，被兄弟追平比數，在3比3平手、2出局後，林羿豪登板後援，對彭政閔連飆5顆150公里以上的直球，投出三振化解危機。

第8局林羿豪續投，連對詹子賢、黃鈞聲、王勝偉投3次三振，演出3上3下，總計投1.1局面對4名打者都是三振。9下悍將在一、二壘有人時，張正偉擊出的球造成二壘手再見失誤，以4比3奪勝，林羿豪除了進帳中繼成功，關鍵表現更讓他獲職業生涯首座單場MVP。

林羿豪表示，在日職與中職加起來14年來，是第一次拿到單場MVP，他笑說：「覺得滿驚訝的，本來覺得應該是花花（張正偉），上去頒獎台也不知道要幹嘛。」

對於第7局解決危機，林羿豪則說：「沒什麼想法，當下只想專心對付打者，壘上跑者沒有想這麼多，也沒有注意球速，上去就全力投。」當時他對彭政閔連投5顆直球，林羿豪說明：「一開始是捕手配球，但後來是自己的想法，因為第一顆看他動作跟不上。」

林羿豪日前曾說，今年是在中職狀況最好的一年，目前出賽18場，拿下6次中繼成功，防禦率僅2.08。

林羿豪表示，本季改變的關鍵在心態，「以前上去都會想比較複雜，球要怎麼投才不會失分，現在想說只要把球壓低就好，勇於對決打者。」至於怎麼會有這樣的改變，他則說：「可能是歷練吧，每打一年就發現一些東西。」（編輯：吳協昌）1080615