廖健富抱病敲3打點 桃猿奪勝獅上半季出局

中華職棒16日進行統一獅隊與Lamigo桃猿隊賽事，桃猿第1局攻6分大局，廖健富（圖）抱病上場繳出2安打、3打點成績，終場桃猿以12比4奪勝，獅隊上半季爭冠無望。中央社記者張新偉攝 108年6月16日

（中央社記者楊啟芳桃園16日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，統一獅對Lamigo桃猿，第1局桃猿攻6分大局，廖健富抱病上場繳出2安打、3打點成績，終場桃猿12比4奪勝，獅隊上半季爭冠無望。

桃猿1局下就從潘威倫手中攻下6分大局，柏納帝那、林立、藍寅倫連續安打先得1分，接著林泓育擊出的球造成二壘手楊家維失誤，再攻1分，陳俊秀敲1打點安打，廖健富再敲二壘安打，帶有2分打點，郭嚴文則擊出高飛犧牲打。

3局下朱育賢敲二壘安打後，陳俊秀、廖健富也敲安打，再添1分，之後郭嚴文點出內野安打，柏納帝那擊出1打點滾地球。6局下柏納帝那二壘安打加失誤上三壘，林立、林泓育也都有安打，再攻下2分。

7局下郭嚴文轟出一發陽春全壘打，8局下朱育賢擊出生涯首支三壘安打，陳俊秀補上安打再得1分，終場桃猿就以12比4擊退獅隊，拿下3連勝，獅隊也吞下3連敗、在桃園球場9連敗，確定在上半季爭冠行列中出局。

單場MVP由廖健富獲得，5打數敲出2支安打，包辦3分打點。雖然廖健富得了感冒，不過今天先發蹲捕，打擊也有好表現，已連4場安打，突破之前連11場比賽沒安打的低潮，他說：「最近賽後會跟打擊教練留下來多練一點，之前低潮時想法比較複雜，但教練跟我說就是擊球就好。」

敲出生涯首支三壘安打的朱育賢則表示，「當下盡全力去拚，因為外野手重心已經偏離，又是落在右外野，想說有機會，自己其實腳程不快，但有機會就去試，只是下場之後還在喘。」

獅隊第5棒姚雨翔今天為生涯初登場，於8局上敲出二壘安打，生涯首安出爐，他本來是擔任指定打擊，不過7局下頂替高國慶，改守一壘。

獅隊先發潘威倫今天僅投2局，被敲9支安打，失8分含6責失，吞下本季第3敗，單局失6分平個人生涯紀錄。桃猿先發王溢正投5.2局，被敲7支安打失4分，拿下本季第6勝。（編輯：陳俊碩）1080616

中華職棒Lamigo桃猿隊朱育賢16日敲出生涯首支三壘安打，朱育賢說，「當下盡全力去拚，想說有機會，自己其實腳程不快，但有機會就去試。」中央社記者張新偉攝 108年6月16日

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊16日在桃園球場迎戰Lamigo桃猿隊，獅隊先發潘威倫僅投2局，被敲9支安打，失8分含6責失分，苦吞敗投。中央社記者張新偉攝 108年6月16日