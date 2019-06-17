丁朝原職棒測試會兩長打 前搭檔陳晨威鼓勵

（中央社記者謝靜雯新北17日電）中華職棒測試會今天舉行，新北市成棒隊丁朝原在社會隊磨練兩年，打擊力量、技巧成長，曾是隊友的Lamigo桃猿隊野手陳晨威鼓勵他準備好就挑戰。丁朝原今天4打數敲出2支二壘打。

2019年中華職棒新人球員測試會在新莊棒球場舉行，受味全龍加盟刺激，此次測試會總計191人參加，為歷年新高，上午場測試會應報到人數81人，實際報到人數77人。

新北市成棒隊22歲二壘手丁朝原，大學二年級時毅然決定休學，希望先到社會隊磨練，丁朝原回憶，當時大學隊教練鼓勵，如果有決心迎接更強的挑戰就去做，他也直言社會隊的強度與大學隊真的有落差，「但競爭激烈，會讓自己更想要追求進步」。

丁朝原在社會隊磨練兩年，他自評打擊力量和技巧都有進步，看著曾經在新北市隊游擊搭檔陳晨威進到職棒後打出亮眼表現，「對我來說也是刺激，希望追隨他的腳步」。

丁朝原決定報名參加測試會後，親戚中職退役球星張志強、前隊友陳晨威都有鼓勵他。丁朝原今天4打數打出2支二壘打，表現不錯，他也希望能有機會一圓職棒夢。（編輯：唐聲揚）1080617