美媒：灰熊同意交易康利 向爵士換3人及2選秀權

（中央社曼菲斯19日綜合外電報導）多家媒體今天報導，美國職籃NBA曼菲斯灰熊同意把控球後衛康利交易到猶他爵士，換來後衛柯佛、艾倫和前鋒克勞德，及兩個首輪選秀權。

據報灰熊獲得的選秀權，包括今年選秀會第23順位，以及明年選秀會受保護的第一輪選秀權。

運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，在今年還有第2順位選秀權的灰熊，預料將會選入莫瑞州立大學（Murray State）控球後衛莫蘭特（Ja Morant）。

這項交易需到7月6日才會正式生效、公布，屆時康利（Mike Conley）將離開待了12個球季的灰熊。

31歲的康利上季剛走出2017-18賽季傷勢困擾的陰影，復出打70場比賽，有生涯新高的平均21.1分，並有平均6.4助攻、3.4籃板的成績。他的合約還剩下兩年，2019-20球季的年薪將是3250萬美元（約新台幣10.2億元）、2020-21球季將是3450萬美元（約新台幣10.9億元），他有權在明年夏天提前跳出合約。

今年2月的交易截止日前，就有傳言指出康利是爵士的目標，但他留在灰熊。他的長期隊友、在灰熊打了11季的賈索（Marc Gasol）轉戰多倫多暴龍，助暴龍拿下今年的總冠軍。

康利的多項數據都是灰熊隊史之最，包括出賽788場、得1萬1733分、4509次助攻、1161次抄截，其他數據則是排在賈索之後位居第2。

在康利、賈索離隊後，灰熊隊上最資深的球員，是待了3季的巴森斯（Chandler Parsons）。

38歲的柯佛（Kyle Korver）上季被克里夫蘭騎士交易到爵士，這是他第2次在爵士打球，上季他在70場比賽中，平均上場19.1分鐘，可得8.6分，三分球命中率可達3成97。

7月6日將滿29歲的克勞德（Jae Crowder），也是在2018年的交易截止日前，因騎士的交易案來到爵士，他上季在爵士包含11場先發的80場比賽中，平均有11.9分、4.8籃板成績。

23歲的艾倫（Grayson Allen）是爵士去年第1輪（第21順位）選進的球員，上季他以菜鳥之姿，在2場先發在內的38場比賽中，平均上場10.9分鐘，平均得分5.6分。

爵士上季留下50勝32敗的成績，是西區季後賽第5種子，他們在季後賽首輪，遭休士頓火箭以1比4淘汰。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080620