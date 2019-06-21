單局3轟擊潰太空人 洋基10比6贏球笑納6連勝

（中央社紐約20日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天主場迎戰休士頓太空人，洋基打者桑傑士、托瑞斯和勒梅休在4局下共敲3發全壘打灌進6分，終場就以10比6擊敗太空人，笑納6連勝。

除了桑傑士（Gary Sanchez）、托瑞斯（Gleyber Torres）和勒梅休（DJ LeMahieu），洋基第5棒打者安卡納松（Edwin Encarnacion）7局下也扛出個人本季第23轟，將比數拉開到10比3奠定勝基。

洋基打線今天火力全開，全場敲出12支安打，先發投手葛林（Chad Green）只投2局無失分並送出3次三振，中繼投手柯特斯（Nestor Cortes Jr.）投3局失2分，收下本季第2勝，洋基終結者柴普曼（Aroldis Chapman）則拿下本季第20次救援成功。

儘管太空人第9棒打者馬里斯尼克（Jake Marisnick）單場雙響砲，開路先鋒布萊格曼（Alex Bregman）和第4棒阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）也開轟，但4支全壘打都是陽春砲，無法逆轉戰局。

太空人先發投手巴爾德斯（Framber Valdez）前3局僅被敲一支安打，但第4局開始擋不住洋基猛烈砲火接連失5分，他今天主投3.1局掉5分，挨了4支安打包含2發全壘打，送出3次三振、3次保送，苦吞本季第3敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080621