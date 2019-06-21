U12世界盃中華隊成軍 速度是優勢投手潛力佳

（中央社記者謝靜雯台北21日電）U12世界盃棒球賽中華隊今天舉行成軍記者會，中華隊前3屆都在冠軍戰不敵美國隊、拿下亞軍；此次目標冠軍，總教練李國強表示抗壓性是關鍵，速度是優勢，投手群潛力佳。

U12世界盃棒球賽將於7月26日於台南市亞太國際棒球訓練中心（亞太棒球村）舉行，中華隊與日本、古巴、捷克、南非、斐濟同在A組，B組為美國、韓國、墨西哥、澳洲、委內瑞拉和義大利，中華隊開幕首戰與古巴交手，28日將與日本交手。

中華隊前3屆都於冠軍戰不敵美國隊，預期此次奪冠最大隊手依然是美國，體育署長高俊雄勉勵球員，努力打入冠軍戰，讓總統蔡英文也可以到台南看冠軍戰。

中華隊從昨天開始集訓，預計7月初移往亞太棒球村訓練、提早適應場地，李國強表示，球員母隊的教練團前陣子都有持續協助調整，球員的技術層面沒有問題，但國際賽事心理層面需要加強，球員的實力不差，技術訓練外，晚上也會替球員上課，希望強化球員心理素質。

此次U12中華代表隊名單中，退役球星郭勇志兒子郭宸安、許閔嵐兒子許子承入選是亮點，李國強點名蔡仲男、林丞宥等人，都是極具潛力的投手，投手群實力平均，野手群最大特色是「速度」，此次中華隊目標冠軍，但李國強希望壓力教練團承擔，「球員能夠盡情享受比賽」。（編輯：張芷瑄）1080621