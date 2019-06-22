台灣之光體操亞錦賽報捷 總統：續做選手後盾

（中央社記者溫貴香台北22日電）體操亞錦賽台灣選手紛傳捷報，總統蔡英文今天表示，2017台北世大運，台灣成功被世界看見，7月將迎戰2019拿坡里世大運，政府繼續給國家隊最大的支持，讓台灣運動選手在國際舞台發光發熱。

總統晚間在臉書發文表示，還記得前年世大運的感動嗎？當時的台灣英雄，最近再傳捷報。

總統恭喜鞍馬王子李智凱，在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲體操錦標賽，替台灣奪下史上第一面全能項目金牌，也帶領男子體操隊獲得團體銅牌！

總統說，現任亞洲男子標槍紀錄的保持人鄭兆村，最近也保持很好的狀態，上個月在鑽石聯賽上海站榮獲銀牌，這個月又在挪威奧斯陸站摘下銅牌。

「這幾年來，台灣選手不斷在國際賽事上有亮眼表現，我們也投入更多資源，做選手們最堅實的後盾。」總統表示，像是行政院核定的第三期「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，就要投入新台幣63億元，為選手們打造更優質的訓練設施跟場地，讓大家可以更穩定備戰國際賽。

總統表示，2017年台北世大運，台灣成功被世界看見。今年7月，準備迎戰2019拿坡里世大運。會繼續給國家隊最大的支持，讓台灣運動選手在國際舞台發光發熱。（編輯：黃國倫）1080622