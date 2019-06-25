味全龍加盟刺激 中職選秀145人參選破紀錄

（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職年度選秀會今天公布參選名單，受到味全龍隊加盟中職刺激，今年總計145人報名、為歷年新高，高中生總計33人報名，也刷新紀錄；味全龍手握狀元籤，目前呼聲最高的為投手江國豪。

中華職棒年度選秀會將於7月1日舉行，味全龍隊從年初傳出消息欲加盟中職後，積極作業，昨天中職會員大會通過後，走完加盟最後一步，正式成為中職第5隊，今年選秀會上將多一張桌子。

味全龍隊此次選秀會握狀元籤，選秀順位依序為味全龍、中信兄弟、富邦悍將、統一獅、Lamigo桃猿隊，味全龍前4輪可在Lamigo選完後，再多選1名球員。

今年味全龍隊加盟中職，從選秀測試會開始，報名人數就吸引許多球員追夢，今天公布選秀會正式名單，總計145人報名，打破2017年選秀會報名人數96人紀錄，高中生2015年總計26人報名為紀錄，今年吸引33名高中生報名選秀，也改寫紀錄。

今年選秀會焦點，目前狀元籤呼聲最高的為台灣體大棒球隊投手江國豪，投打二刀好手文化大學棒球隊林安可、穀保家商棒球隊岳政華都具有首輪實力，林安可以投手身分報名，岳政華則以野手身分報名。

高中應屆畢業生平鎮高中投手徐若熙、游擊手劉基鴻都具有首輪實力，文化大學野手郭天信、投手蘇俊璋也是潛力好手，此次報名捕手中，台東體中攻擊型捕手張聖豪評價高，另外此次也有下勾投手陳良志、張喜凱報名。

此次145名報名選秀球員中，投手63人、捕手13人、內野手31人、外野手共38人，當中具國手資歷球員有32人。（編輯：張芷瑄）1080625