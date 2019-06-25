桃猿逆轉勝獅隊 奪隊史第13座季冠軍

中華職棒Lamigo桃猿隊（圖）25日晚間在台南球場順利以5比4擊退統一獅。中央社記者張新偉攝 108年6月25日

（中央社記者楊啟芳台南25日電）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對統一獅，雖然剛開始處於落後，不過8局上攻3分逆轉，終場以5比4奪勝，加上悍將沒贏球，桃猿奪下第13座季冠軍。

1局下獅隊黃思賜、蘇智傑選到保送，潘武雄再敲出安打，帶有1分打點；2局下陳重廷安打後，林祐樂獲保送，莊駿凱犧牲觸擊，形成二、三壘有人，黃恩賜補上安打，帶有2分打點；3局下潘武雄因游擊手失誤上壘後，靠著郭阜林二壘安打，及姚雨翔高飛犧牲打再得1分，取得4比0領先。

4局上桃猿的陳俊秀獲保送後，林泓育遭觸身球，朱育賢擊出的球造成一壘手傳球失誤，攻下1分；7局上陳晨威敲二壘安打後，林立補上安打，再追回1分。

8局下桃猿繼續反攻，滿壘後郭嚴文擊出高飛犧牲打，廖健富敲安打再度滿壘，余德龍也敲安打帶有1分打點，回到第一棒陳晨威獲保送，接著林立野手選擇上壘，帶有1分打點，反倒取得5比4領先。

終場桃猿就以5比4擊退獅隊，單場MVP由包辦2打點的林立獲得，由於另一地富邦悍將和中信兄弟的賽事，悍將和局收場，因此上半季封王魔術數字歸零，桃猿確定封王，拿下隊史第13座季冠軍，已經連拿5座。

獅隊先發投手江辰晏主投6局，僅被敲出2支安打，失1分非責失，不過本季桃猿本來對江辰晏打得不錯。桃猿總教練洪一中表示，前5局沒辦法從獅隊先發投手江辰晏手中敲出安打，「江辰晏偶爾也會有佳作，如果球投準不好打，轉速、快慢都不錯。」

洪一中坦言，前6局本來覺得不太妙，可能要到明天才能封王，不過7局上陳晨威用腳程跑出來的二壘安打相當重要，洪一中說：「那顆球全隊可能只有陳晨威有辦法跑到二壘能safe。」

本季不太穩定的桃猿牛棚，今天洪聖欽、黃子鵬、林柏佑聯手封鎖獅隊，沒有再掉分，且洪聖欽22日對悍將時，一個人都沒解決就失3分，洪一中說：「上一場結束後我有念他一下，看來有些效果。」1080625